Чи можна стати донором крові після перенесеного коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, чи є обмеження на здавання крові через коронавірусну інфекцію COVID-19, повідомляє 24 Канал.

Щороку 14 червня у світі відзначають Всесвітній день донора крові. У МОЗ України повідомили, якщо ви перехворіли на коронавірус, але почуваєтеся добре після одужання, то можете бути донором.

"Важливо, щоб минуло 14 днів після зникнення симптомів. Йдеться в основному про легкі випадки без постковідних наслідків," , – заявили у МОЗ.

Чи можна стати донором крові після вакцинації

Після вакцинації як від COVID-19, так і будь-яких інших неживих вакцин донором можна бути вже наступного дня.

"Головне, щоб ви добре почувалися" , – додали у МОЗ.

В Україні працює майже три сотні медичних закладів, де можна здати кров. Це можна зробити без прив’язки до місця реєстрації і навіть з додатком Дія, без пред‘явлення паспорту.

Хто може бути донором? Донором може стати будь-який дієздатний громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, яка має посвідку на постійне проживання на території України, віком від 18 років, вагою від 50 кг без протипоказань, визначених МОЗ.

Як часто можна здавати кров

У МОЗ повідомили, що кількість регулярних донацій крові на рік у чоловіків та жінок – не більше 6 з мінімальною перервою між стандартними донаціями 60 днів.