Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на парламентських виборах

Якби вибори до Верховної ради відбулися у середині травня 2021 року, партію "Слуга народу" підтримали б 28,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. У порівнянні з кінцем квітня, рейтинг партії не змінився.﻿ Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи, повідомляє РБК-Украина.

За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос 18,8% респондентів (місяць тому - 18,3%), за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 14,1%, (місяць назад - 15,0%), за партію "Батьківщина" - 12,6% (у квітні - 10,8%).

Виборчий бар’єр має шанси подолати "Сила і честь" - 6,2% тих, хто має намір проголосувати і визначився (місяць тому - 6,4%). Інші партії не долають виборчого порогу.

Дослідження проведено Центром Разумкова спільно та фондом "Демократичні ініціативи" з 14 по 19 травня 2021 року серед 2020 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи", якби вибори президента України відбувалися у середині травня 2021 року, найбільшу підтримку отримав Володимир Зеленський - 31,0% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори до Верховної ради відбулися в середині травня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 24,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати.