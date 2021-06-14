СБУ викрила чергову схему виготовлення підроблених довідок про COVID-19

Служба безпеки України заблокувала ще один механізм виготовлення підробних довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19. Фальшивки імітували бланки відомої мережі медичних лабораторій зі списку Міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Виготовлення підроблених документів організував мешканець Івано-Франківської області, який працює лікарем у комунальній лікарні. Він створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп’ютері у своєму робочому кабінеті. Фальшивки містили QR-код і були виготовлені двома мовами – українською та англійською.

Нелегальний бізнес він розпочав у березні цього року. Клієнтів підшукував через онлайн-платформу безкоштовних оголошень. Вартість "довідки" становила 500 грн.

За висновками медекспертів, дії зловмисника могли спричинити зниження контролю над поширенням пандемії. Лабораторія, бланки якої підробляв чоловік, внесена до державного реєстру і має право передавати результати тестування на COVID-19 для припинення самоізоляції через додаток "Дій вдома" . Довідки, які він підробляв, зокрема, використовувались для перетину державного кордону.

У ході обшуків за місцем роботи та проживання медика правоохоронці вилучили комп’ютер з бланками підробок. Зловмиснику повідомлено про підозру.