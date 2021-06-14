На саміті НАТО обговорюватимуть українське питання
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що саміт НАТО в понеділок обговорить українське питання, ситуацію в Білорусі та "російську кіберзагрозу, повідомляє Інтерфакс.
"Ми говоритимемо про ситуацію в Україні та про співпрацю НАТО з Грузією і Україною, говоритимемо про загрози, такі, як у Білорусі, де права людини зневажаються", - заявила Меркель журналістам у Брюсселі перед початком саміту, пряму трансляцію веде сайт НАТО.
На саміті в понеділок уперше буде присутній Джо Байден як президент США. У Білому домі раніше зазначили, що президент США
"підтвердить прихильність альянсу з боку США трансатлантичній безпеці та колективній обороні".
Генсек альянсу Єнс Столтенберг, анонсуючи зустріч лідерів, зазначав, що на саміті буде
"змістовний порядок денний", націлений на зміцнення трансатлантичної співпраці та обговорення "сьогоднішніх і завтрашніх викликів".
Серед тем, які планується обговорити, -
"агресивні дії Росії", терористичні загрози, хакерські атаки, а також
"посилення Китаю". На порядку денному також ситуація в Україні, Афганістані та Білорусі.