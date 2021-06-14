На саміті НАТО обговорюватимуть українське питання

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що саміт НАТО в понеділок обговорить українське питання, ситуацію в Білорусі та "російську кіберзагрозу, повідомляє Інтерфакс.

"Ми говоритимемо про ситуацію в Україні та про співпрацю НАТО з Грузією і Україною, говоритимемо про загрози, такі, як у Білорусі, де права людини зневажаються", - заявила Меркель журналістам у Брюсселі перед початком саміту, пряму трансляцію веде сайт НАТО.

На саміті в понеділок уперше буде присутній Джо Байден як президент США. У Білому домі раніше зазначили, що президент США "підтвердить прихильність альянсу з боку США трансатлантичній безпеці та колективній обороні".

Генсек альянсу Єнс Столтенберг, анонсуючи зустріч лідерів, зазначав, що на саміті буде "змістовний порядок денний", націлений на зміцнення трансатлантичної співпраці та обговорення "сьогоднішніх і завтрашніх викликів".