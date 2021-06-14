Триденна магнітна буря накриє Землю: як захистити судини

Геомагнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, які викликані спалахами на сонці. Під час магнітної бурі можуть спостерігатися збої в роботі систем зв'язку, а також проблеми зі здоров'ям. Під час підвищеної сонячної активності особливо вразливі літні і метеозалежні люди, а також власники хронічних захворювань і вагітні жінки, повідомляє УНИАН.

Коли очікуються магнітні бурі

Коли магнітні бурі в червні / фото tesis.lebedev.ru

Фахівці Лабораторії астрономії Сонця ФІАН визначили, коли очікується найближча магнітна буря. Невеликий сонячний сплеск очікується в середу 16 червня. 17 червня буде слабка магнітна буря. В п'ятницю 18 червня буря піде на спад, проте сонячна активність ще буде підвищеною.

Як магнітна буря впливає на здоров'я

Попри те, що магнітна буря на цьому тижні буде слабкою, метеочутливі люди можуть зіткнутися з погіршенням самопочуття. Найбільш поширені симптоми під час магнітної бурі: головний біль, запаморочення, підвищення артеріального тиску, біль у суглобах і м'язах, загострення хронічних захворювань, безсоння і дратівливість.

Для гарного самопочуття під час магнітної бурі слід дотримуватися деяких правил в небезпечні дні.

Лягайте спати в один і той же час, спіть не менше 8 годин на добу.

Відмовтеся від смаженої, жирної і гострої їжі, а також від кави і енергетиків.

У дні бурі не вживайте алкоголь і не куріть. Пийте більше трав'яного чаю.

Частіше прогулюйтеся на свіжому повітрі.

Перед сном приймайте контрастний душ.

Якщо ваше самопочуття сильно погіршилося - візьміть лікарняний і зверніться до свого лікаря.

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