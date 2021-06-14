Екснардепа, якого звинувачують в махінаціях з компенсаціями за житло, виправдали в суді

У понеділок, 14 червня, Вищий антикорупційний суд України виправдав колишнього народного депутата Руслана Сольвара, якого звинувачували в махінаціях з компенсаціями за житло, повідомляє Новое время.

Згідно з даними НАБУ, Сольвар близько року отримував бюджетні кошти для оплати проживання в столичному готелі Київ, маючи при цьому власну квартиру.

За період з 2017 по 2018 роки він встиг безпідставно отримати понад 360 тисяч гривень.

У зв'язку з цим Сольвару було пред'явлено звинувачення в зловживанні владою, однак колегія суддів не виявила в його діях складу даного кримінального злочину.

"Стороною обвинувачення не доведено використання ним своїх владних повноважень для прийняття рішення про компенсацію найму готельного номера... Колегія дійшла висновку про вчинення обвинуваченим злочину проти власності - шахрайства, але зміна кваліфікації судом на більш тяжку статтю кримінального закону не допускається у зв'язку з погіршенням його стану", - пояснили в пресслужбі суду.

Вирок екснардепу може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його оголошення.