Зеленський провів телефонну розмову з Борисом Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

Розмова відбулася після саміту "Групи семи" , який пройшов 11-13 червня під головуванням Великобританії, і перед самітом НАТО, який розпочинається сьогодні.

Ключове увагу співрозмовники приділили питанням євроатлантичної інтеграції України, зокрема в контексті саміту НАТО.

Володимир Зеленський відзначив важливість чіткої перспективи членства в Альянсі для України, яка йде по шляху реформ в умовах складних викликів у сфері безпеки.

"Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Прийшов час, щоб наші партнери і союзники підтримали Україну конкретними діями і рішеннями", - підкреслив Президент.

Глава держави наголосив на важливій ролі британського головування в "Групі семи" і подякував за закріплені в підсумковому комюніке саміту G7 чіткі сигнали на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський також розповів Борису Джонсону про ситуацію з безпекою на сході і біля кордонів України. Він зазначив, що повного відведення російських військ не відбулося, і рівень воєнної загрози для нашої держави залишається високим.

Президент акцентував увагу на важливості подальшої співпраці з Великобританією в сфері розвитку оборонних можливостей України та зміцнення українського флоту.

Крім того, Володимир Зеленський підняв питання протидії реалізації проєкту "Північний потік - 2", який є викликом в сфері безпеки для України, і зазначив, що його введення в дію неприпустимо.

Співрозмовники обговорили продовження діалогу на вищому рівні. Володимир Зеленський підтвердив запрошення Борису Джонсону відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.