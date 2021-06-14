Тарифи на світло: можливі сценарії підвищення цін

Підвищення тарифів на електроенергію в Україні - неминуче. Зараз влада і енергорегулятор розглядають кілька сценаріїв. Згідно з ними, зростання цін для населення складе 1-4 грн за кВт·год, повідомляє UBR.

При цьому експерти сходяться на думці, що подорожчання почнеться з 1 липня або максимум - з 1 серпня. Воно буде систематичним аж до 2023 року.

Не так давно Кабмін відклав підвищення, залишивши 1,68 грн/кВт·год для населення. Однак тягнути більше нікуди, оскільки Україна зобов'язана впроваджувати ринкові ціни на всі послуги ЖКГ на виконання домовленостей перед МВФ.

Існують три сценарії підвищення тарифів на електроенергію з липня:

Варіант №1:

до 100 кВт - від 90 коп. до 1,2 грн;

100-200 кВт - 1,68 грн;

200-500 кВт - 2,3 грн;

500 кВт - 3,5 грн.

Варіант №2:

до 300 кВт - 1,68 грн;

від 300-500 кВт - 3,5 грн;

від 500 кВт - 4,3 грн﻿

Варіант №3 - єдиний для всіх тариф на рівні 2,5 грн/кВт⋅час.

При цьому чинний тариф на рівні 1,68 грн може бути залишений тільки для соціально незахищених категорій українців, які споживають до 100 кВт в місяць. Це близько 40% українців.

Обсяг "пільгових" кіловат може бути встановлений на рівні 800 кВт на місяць. За нової моделі, такі споживачі будуть платити за тарифом 90 коп. - 1 грн, все, що вище - 2,5 грн/кВт·год.

Однак будь-який з варіантів буде болючим для українців. Оскільки, за даними НКРЕКУ, підвищувати тарифи планують аж до травня 2023 року. В такому випадку електрика подорожчає до 3,48 грн. І тільки з вересня 2023 року НКРЕКУ може запропонувати уряду відмовитися від держрегулювання цін і перевести населення на ринкові умови покупки. Коли це станеться, тарифи будуть змінюватися постійно.