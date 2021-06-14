Пляжна мода для чоловіків: плавки, взуття та супутні аксесуари

Літня відпустка - час, яке з нетерпінням чекають багато. Як правило, ще за кілька місяців до його настання починається підготовка - вибір країни, бронювання готелю і супутні клопоти. Однак багато чоловіків забувають або не приділяють достатньо часу пляжного гардероба, повідомляє Men's Life.

Про те, як правильно підібрати чоловічий гардероб для виходу на пляж, розповімо в сьогоднішній статті.

Пляжне взуття

Взуття для пляжу повинна бути комфортною, неслизькою з матеріалу, який швидко сохне. Оптимальний варіант - в'єтнамки, які недоречно виглядають в місті, але як не можна краще підходять для пляжу.

Для пляжів з кам'янистим покриттям, коралами або там, де мешкають скати і морські їжаки, доцільно взяти закриту гумове взуття з застібками, призначену для плавання, яка не буде спадати в воді.

Зміннем взуттям можуть бути еспадрільі, сліпони, топсайдери або мокасини, які підходять під літні брюки і шорти. Таке взуття зазвичай з неслизькою і рельєфною підошвою.

Головні убори

Головний убір підбирається в залежності від решти одягу і особливостей дизайну плавок. Для захисту голови від сонячних променів на пляжі підходить три види аксесуарів:

- бейсболка;

- солом'яний або котоновая капелюх;

- панамка.

Вибирай головні убори світлих тонів і з натуральних, дихаючих матеріалів.

Сумки

Якщо ти відпочиваєш зі своєю дівчиною, телефон, книгу, гаманець, окуляри можна помістити в її сумку для пляжу. В такому випадку ти не будеш здивований вибором і покупкою чоловічого пляжної сумки. Але є і зворотна сторона медалі - твоєї улюбленої доведеться носити речі самої, а це чоловіка не прикрашає.

Якщо ти вирішив придбати сумку, рекомендуємо звернути увагу на наступні моделі:

- Сумка-тоут. Вона містка, з довгими ручками і часто з одним відділенням. Асортимент кольорів і принтів найрізноманітніший. Це оптимальний варіант для пляжу.

- Рюкзак. Необов'язково брати похідний варіант. Досить буде рюкзака середнього розміру, в який помістяться всі необхідні пляжні атрибути.

- Дорожня сумка. Вона може бути доповнена плечовим ремінцем, що підвищує зручність при носінні.

Плавки

Дизайн і забарвлення бувають найрізноманітнішими - від класичних до ексклюзивних. Для світлої шкіри підходять плавки темних тонів, а для засмаглою - теплі і яскраві кольори. Тому на відпочинок слід взяти кілька пар плавок.

Фасон також буває різним - від ультракоротких плавок до довгих плавальних шортів. Експерти в моді вважають і перший, і другий варіант крайнощами. Короткі плавки виглядають вульгарно, а довгі - по-пуританськи.

Короткі плавальні шорти допустимі, якщо їх використовувати за призначенням. Вони бувають доповнені кишеньками, гудзиками, застібками. Однак в них не ходять в кафе і не гуляють по набережній.

Класичні плавки зручні для плавання, так як вони не сковують рухи і не виглядають по-чудернацьки.