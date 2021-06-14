Робота в Польщі: у яких галузях шукають працівників

З травня в Польщі почали поступово зніматися коронавірусні обмеження, що викликало підвищений попит на заробітчан, в тому числі з України, повідомляє Економічна правда.

Крім основного сезонного збільшення кількості вакансій в сільському господарстві, потрібні працівники на підприємства харчової промисловості, логістики, будівництва, в готелях і ресторанах, а також на виробництві деталей для електротранспорту.

Кількість вакансій у Польщі у суб'єктах народного господарства склала 91,1 тис.

Сезонні робітники найбільш затребувані в сільському господарстві, на зборі врожаю і переробці продуктів на харчових фабриках.

У 2021 році пропозицій роботи, пов'язаної з гастрономією та готельним бізнесом, стало набагато більше. Відзначається, що найбільше потрібні офіціанти, бармени, бариста, покоївки, помічники на кухні, кухарі.

Підприємці сподіваються, що таких жорстких обмежень, як в 2020-му, вже не буде і їм не доведеться знову закриватися восени і працювати на неповну силу, тому що Польща активно вакцинує населення.