ФГВФО виставив на продаж активи банку "Фінанси і кредит"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повторно виставить на продаж на електронному аукціоні пул активів ліквідованого АТ "Банк "Фінанси та кредит".

Торги відбудуться 15 липня в системі Prozorro.Продажі.

Відзначається, що до складу пулу увійшли права вимоги за 10 кредитними договорами, укладеними із суб'єктами господарювання, основним видом діяльності яких - виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів. Більшість активів знаходиться в заставі Нацбанку.

Серед забезпечення по кредитах - єдиний майновий комплекс у Львові і комерційна нерухомість у Києві, а також земельні ділянки в Київській області, прості іменні акції і майнові права на отримання товару.

У Фонді додали, що раніше ці активи вже виставлялися на продаж, проте поки не були куплені.

Початкова ціна лота - 1,154 млрд грн. Аукціон пройде за голландською моделлю. Усі кошти від продажу цих активів будуть спрямовані на розрахунок з кредиторами банку "Фінанси і кредит".