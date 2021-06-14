Два бойових кораблі НАТО ввійшли в Чорне море

Двоє озброєних керованими ракетами бойових кораблі НАТО ввійшли в Чорне море. За ними стежать сили Чорноморського флоту РФ. Про це, посилаючись на Національний центр управління обороною РФ, повідомляє Вести.

"Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до контролю за діями есмінця ОРО (керована ракетна зброя) "Дефендер" ВМС Великобританії і фрегата УРО "Евертон" ВМС Нідерландів, які зайшли 14 червня 2021 року в акваторію Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Генсек альянсу Йенс Столтенберг сьогодні заявив, що саміт глав держав 30 країн НАТО має намір оголосити про початок системного протистояння Китаю. Проте поки не йдеться про холодну війну не йде.

Напередодні помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що Джо Байден за закритими дверима обговорить з лідерами НАТО саміт з російським колегою Володимиром Путіним.