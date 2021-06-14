Вакцина Novavax ефективна на 90% – дослідження

Виробник вакцини Novavax заявив, що його препарат має загальну ефективність 90,4% у випробуванні фази 3, проведеному в Сполучених Штатах і Мексиці, повідомляє Слово і діло.

Попередні дані показали, що вона безпечна.

За заявою компанії, нині проводиться додатковий аналіз випробування, який буде направлений у рецензовані журнали для публікації.

"Різний континент, різний населення, різні віруси, і все ж ми все ще бачимо дійсно хорошу ефективність", – розповів доктор Грегорі Гленн, президент відділу досліджень і розробок Novavax.

У дослідженні, запущеному в грудні, взяли участь 29 960 дорослих. Компанія заявила, що вакцина "в цілому добре переносилася" , а загальні побічні ефекти включали біль у місці ін'єкції, яка тривала менше трьох днів, втому, головний біль і біль у м'язах (до двох днів).

Під час дослідження серед учасників виявили 77 випадків Covid-19, проте всі вони були легкими.

Novavax заявила, що планує подати в США заявку на дозвіл на використання вакцини в надзвичайних ситуаціях у третьому кварталі цього року і планує виробляти близько 100 мільйонів доз на місяць до кінця вересня 2021 року.