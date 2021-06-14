Найбільший порт України скоротив перевалку вантажів

Морський торговельний порт "Південний" (раніше - "Южний"), найбільший за обсягом перевалки морський порт України, в січні-травні 2021 року скоротив перевалку вантажів на 21,5% в порівнянні з січнем-травнем 2020 року - до 20,589 млн т, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це свідчать дані держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).

Як повідомляється, за п'ять місяців 2021 року порт скоротив перевалку експортних вантажів на 17,07% - до 16,216 млн тонн, імпортних - на 34,55%, до 2,33 млн тонн, перевалку транзитних - на 32,13%, до 1,99 млн тонн, каботажних - на 73,56%, до 44,15 тис. тонн.

За номенклатурою вантажів порт за січень-травень 2021 року скоротив перевалку наливних вантажів на 19,54% - до 2,02 млн тонн, сухих сипучих - на 21,04%, до 17,2 млн тонн, тарно-штучних - на 29,28 %, до 1,36 млн тонн.

Перевалка контейнерів за вказаний період склала 81,724 тис. TEU (-21,72%).