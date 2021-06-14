В Румунії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі

Трагедія сталася сьогодні рано вранці на румуно-угорському КПП Чанадпалота-Нодьлок, повідомляє Mukachevo.net.

Мікроавтобус на чеській реєстрації, який перевозив українських пасажирів врізався у колону вантажівок, які очікували перетину кордону в черзі на румунському боці.

Внаслідок аварії одна людина загинула, 16 отримали поранення. Автобус прямував до Угорщини.

Поліція Румунії повідомляє, що серед постраждалих троє у дуже важкому стані. Їх доставлено до лікарні в Араді. Рух на кордоні було перекрито.

p_2583884_2_slidertop2.jpg
Смертельна аварія: Мікроавтобус в якому їхали українці до Угорщини розбився на кордоні (ФОТО)
p_2583884_3_slidertop2.jpg

Новини

analytics