В Румунії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі
Трагедія сталася сьогодні рано вранці на румуно-угорському КПП Чанадпалота-Нодьлок, повідомляє Mukachevo.net.
Мікроавтобус на чеській реєстрації, який перевозив українських пасажирів врізався у колону вантажівок, які очікували перетину кордону в черзі на румунському боці.
Внаслідок аварії одна людина загинула, 16 отримали поранення. Автобус прямував до Угорщини.
Поліція Румунії повідомляє, що серед постраждалих троє у дуже важкому стані. Їх доставлено до лікарні в Араді. Рух на кордоні було перекрито.