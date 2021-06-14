Укравтодор планує євробонди в доларах і вже відібрав організаторів

Агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує здійснити випуск єврооблігацій у доларах під суверенну гарантію і вже призначило його організаторами JP Morgan і українські Dragon Capital і Укрексімбанк, повідомило джерело в банківських колах, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, дзвінки з інвесторами стартують 15 червня.

Термін обігу облігацій становить 6,25 року, додав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, уряд України у 2020 році надав "Укравтодору" держгарантії на 23,5 млрд грн. Зокрема, "Укравтодор" 28 квітня отримав держгарантії на 19,274 млрд грн, 18 грудня - на 1 млрд грн і 22 грудня на 2,25 млрд грн і 1 млрд грн.

"Укравтодор" розмістив на внутрішньому ринку 12-місячні облігації на суму 5,78 млрд грн у квітні минулого року, на 5,08 млрд грн у червні і на 3,5 млрд грн у листопаді. Крім того, в серпні "Укравтодор" розмістив трирічні облігації на суму 2,87 млрд грн, а в листопаді - п'ятирічні на 2 млрд грн. Покупцем їх виступав Укрексімбанк.

За даними "Укравтодору", спершу ставка по облігаціях складала 10,5%, а потім була знижена до 9,99%.