В Івано-Франківській області затримали оптових наркоторговців

В Івано-Франківській області правоохоронці задокументували діяльність двох чоловіків, які налагодили поставки з-за кордону нарковмісних таблеток і збут їх на території області та інших регіонів України, повідомляє Кореспондент.

Повідомляється, що продажем займалися двоє жителів міста Калуш - раніше судимий за хуліганство та розбійні напади 44-річний чоловік, який має зв'язки з "кримінальним світом", і його 33-річний товариш.

Нарковмісні пігулки вони реалізовували виключно великими партіями на території Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької та Чернівецької областей. Щомісячний оборот від продажів склав більше мільйона гривень.

Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі товару. Внаслідок невідкладного обшуку в автомобілі працівники поліції вилучили нарковмісні таблетки і мобільні телефони. Двох фігурантів затримали, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.