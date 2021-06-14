Нацкомиссия анонсировала пересмотр ценовых ограничений на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует 16 июня пересмотреть ограничения цен на рынке электроэнергии, повідомляє БiзнесЦензор.

Состоялось совещание по проблемным вопросам на рынке под руководством первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко. Согласно сообщению пресс-службы НКРЭКУ, на совещании обсуждалось "наличие системного профицита предложений электрической энергии на рынке "на сутки вперед" , который влияет на ценовые индикативы на рынке.

"Анализ рынка показывает, что профицит электроэнергии возник за счет сезонного снижения потребления, существенного роста притока воды в р. Днепр, что привело к увеличению предложения электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями, а также увеличением выработки электроэнергии из возобновляемых источников. Ожидаем оперативного просмотра прогнозного баланса, который разрабатывается НЭК "Укрэнерго" и утверждается Минэнерго", – сказано в сообщении.

В связи с этим регулятор планирует на ближайшем заседании, которое состоится 16 июня, обсудить проекты необходимых решений, в частности, возможности пересмотра ценовых ограничений на рынке.