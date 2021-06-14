Президент заявив про посилення відповідальності за невиплати лікарям

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення відповідальності чиновників за невиплату лікарям, які борються з COVID-19, і поставив завдання в найкоротші терміни ліквідувати заборгованість по їхній заробітній платі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Глава держави закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко взяти під контроль питання невиплати заробітної плати лікарям за квітень і травень поточного року.

"Ця ситуація є неприпустимою для сучасної цивілізованої країни, особливо зараз, коли лікарі - на передовій боротьби з пандемією", - зазначив президент.

Зеленський наголосив на необхідності жорсткої відповідальності чиновників за невиплату лікарям, аж до звільнення.

За підсумками селекторної наради у президента також відзначено, що Україна увійшла в "зелену" зону за критеріями Європейського Союзу, а показники захворюваності стали найнижчими за останній рік.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, за минулу добу виявлено 420 нових хворих COVID-19.

"Це найнижчий показник за останній рік", - сказав він.

"Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна теж відтепер увійшла в "зелену" зону. Є показник 74,71 випадки на 100 тис. населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тис. населення", - зазначив Шмигаль.

Глава уряду також розповів, що більше 1 млн. 479 тис. громадян отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, а понад 238 тис. чоловік - дві дози. За минулі вихідні щеплено 57 тис. українців. Було відкрито більше 50 центрів вакцинації, в яких працювало 178 мобільних бригад.

За словами прем'єр-міністра, Україна до цього часу отримала 4 млн. 850 тис. доз вакцин.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що після підтвердження всіх контрактів на поставку вакцин разом з програмою "COVAX" Україна отримає більше 10 млн. вакцин різних виробників до кінця літа, якими планується прищепити 5 млн громадян.