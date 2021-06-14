Президент заявив про посилення відповідальності за невиплати лікарям

Президент заявив про посилення відповідальності за невиплати лікарям

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення відповідальності чиновників за невиплату лікарям, які борються з COVID-19, і поставив завдання в найкоротші терміни ліквідувати заборгованість по їхній заробітній платі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Глава держави закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко взяти під контроль питання невиплати заробітної плати лікарям за квітень і травень поточного року.

"Ця ситуація є неприпустимою для сучасної цивілізованої країни, особливо зараз, коли лікарі - на передовій боротьби з пандемією", - зазначив президент.

Зеленський наголосив на необхідності жорсткої відповідальності чиновників за невиплату лікарям, аж до звільнення.

За підсумками селекторної наради у президента також відзначено, що Україна увійшла в "зелену" зону за критеріями Європейського Союзу, а показники захворюваності стали найнижчими за останній рік.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, за минулу добу виявлено 420 нових хворих COVID-19.

"Це найнижчий показник за останній рік", - сказав він.
"Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна теж відтепер увійшла в "зелену" зону. Є показник 74,71 випадки на 100 тис. населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тис. населення", - зазначив Шмигаль.

Глава уряду також розповів, що більше 1 млн. 479 тис. громадян отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, а понад 238 тис. чоловік - дві дози. За минулі вихідні щеплено 57 тис. українців. Було відкрито більше 50 центрів вакцинації, в яких працювало 178 мобільних бригад.

За словами прем'єр-міністра, Україна до цього часу отримала 4 млн. 850 тис. доз вакцин.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що після підтвердження всіх контрактів на поставку вакцин разом з програмою "COVAX" Україна отримає більше 10 млн. вакцин різних виробників до кінця літа, якими планується прищепити 5 млн громадян.

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