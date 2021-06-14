Міжбанк: рівень 27 гривень під ударом

У понеділок котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку впритул підійшли до психологічного рівня 27 гривень і навіть опустилися трохи нижче.

Національний банк зробив ту ж тактику, що і минулої п'ятниці: він почав скуповувати всі пропозиції від продавців за цінами від 26,99 гривень і нижче. Таким способом регулятор придбав близько 20 млн доларів і допоміг підтримати баланс попиту-пропозиції. Завдяки втручанню НБУ торгівля сьогодні стабілізувалася у вузькому діапазоні 26,985-27,01 гривень.

На готівковому валютному ринку цінник на продаж «американця» в Києві до обіду опустився до 26,99-27,00 гривень; на ринку навіть зустрічалися (правда, рідко) пропозиції оптових сум по 26,98 гривень. Втім, за такою ціною можна було не тільки купити, але і здати велику суму.

Євро на FOREX в першій половині дня відскочив від підтримки на рівні 1,2093 долара і на цей момент скоректувався до позначки 1,2124 долара. Готівковий євро продовжив дешевшати синхронно з доларом і до обіду опустився до 32,72-32,75 гривень.

Російський рубль сьогодні знижується після тривавшого весь минулий тиждень зростання. На 12 годину дня він опустився до 72,35 рублів за долар. У Києві готівковий рубль, як і минулої п'ятниці, продають по 3,73-3,75 гривні за 10 рублів.

А ось польський злотий подешевшав: вже можна купити його за 7,30 гривень.