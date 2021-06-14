Від діамантів до Ferrari: які активи стали сенсацією у світі інвесторів

Діаманти, Ferrari та альтернативи криптовалюти потрапили до центру уваги інвесторів, повідомляє 24 Канал.

Чому так сталося і чого чекати у майбутньому?

Діаманти потрапили до списку активів, вартість яких стрімко зростає. Минулого тижня необроблені коштовні камені, які зазвичай використовують для виготовлення каблучок, виросли в ціні на 10% в порівнянні з попереднім аукціоном. Протягом декількох годин деякі камені переходили з рук в руки на вторинному ринку з додатковою націнкою у 10%, пише Bloomberg.

Діаманти

Стрибок ціни свідчить про відновлення галузі, яка до недавнього часу була в занепаді. Найбільші добувачі сиділи на мільярдах доларів надлишків запасів. Галузь ювелірних виробів стала найрозкішнішим бенефіціаром пандемії коронавірусу, оскільки їхня цільова аудиторія застрягла вдома, якій не залишалося нічого як витрачати свої гроші на дорогоцінне каміння. Представники цього сектору дещо стурбовані своїм майбутнім. Головне питання, яке їх хвилює, – це тривалість попиту після відкриття економіка. Наразі ж галузь переживає дефіцит пропозиції.

"Ринок алмазної сировини дуже гарячий. Всі категорії алмазів купують з ентузіазмом. На цей час спостерігається дефіцит пропозиції. Це створює відчуття дефіциту на кожному етапі конвеєра" , – сказав Аніш Аггарвал, партнер спеціалізованої консультаційної фірми з алмазів Gemdax.

Елітні авто

Новим генеральним директором італійського виробника розкішних автомобілів Ferrari NV обрали Бенедетто Вінья, який очолює виробника мікросхем STMicroelectronics NV. Вінья займе новий пост 1 вересня. Це призначання має надзвичайно важливу роль для сектору, у якому очільниками компаній стають представники інших професійних кіл. Акції компаній впали в ціні, адже інвестори "переварювали" несподіване призначення.

Очікують, що Бенедетто Вінья стане людиною, яка привнесе в компанію технологічний досвід. Одне з його ключових завдань – знайти баланс між традиційними покупцями, які очікують, що шуму двигуна внутрішнього згоряння, та молодим поколінням, яке прагне перейти на електроні види двигунів. Цим шляхом вже пішли Porsche та Lamborghini.

"Призначення молодої людини з області технологій задає тон тому, куди рухається Ferrari. На наш погляд, найбільші проблеми, з якими компанія зіткнеться в найближче десятиліття, будуть пов'язані зі зміною ландшафту автомобільних технологій як люксового бренду," , – сказав Том Нараян, аналітик RBC Capital Markets.

Перемога Biogen Inc.

Велика ставка нарешті окупилася для компанії Biogen Inc. У понеділок Адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів схвалила препарат Aduhelm. Це перші ліки проти Альцгеймера майже за 20 років. На фоні цього цінні папери компанії виросли відразу на 38%. Додамо, що схвалення цього препарату не обійшлося без скандалів. Один з лікарів дорадчої комісії FDA, який подав у відставку на знак протесту, назвав цей дозвіл "мабуть, найгіршим рішенням про затвердження ліків в новітній історії США".

Ця новина потенційно може змінити правила гри для Biogen. Схвалення препарату свідчить про "підвищення рівня довіри до менеджменту, оцінивши високий ризик та стратегію розвитку великих винагород", і гарантує, що фірма отримає ще один рушій зростання, оскільки термін дії патенту на терапію розсіяного склерозу Tecfidera закінчується.

Крипто-альтернативи

Інтерес до пошуку креативних способів впливу на криптовалюти нікуди не зник навіть попри турбулентність біткойна. Американські регулятори неодноразово відкладали затвердженням будь-яких біткойн-ETF. Але компанія Invesco подала заявку на запуск ETF у криптовалютні акції. Invesco – це далеко не єдина фірма, яка шукає альтернативні способи доступу до цього простору. Volt Bitcoin Revolution подала аналогічну заявку на цьому тижні.

Крім того, компанія-виробник програмного забезпечення MicroStrategy Inc. продала непотрібні облігації на 500 мільйонів доларів для фінансування покупок біткойна. Це перша подібна угода в історії. Частково імпульсом попиту було бажання інвесторів, які не можуть придбати цифрові монети через структуру їхніх фондів, але все одно прагнуть впливати на біткойн. Вкладники отримають 6,125% купона на облігацію.