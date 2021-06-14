Знову дощі з грозами та шквали: прогноз погоди на вівторок

Україну знову накриє циклон, тому погода і далі буде дощовою. У деяких регіонах очікуються грози, град і сильні пориви вітру.

У вівторок, 15 червня, значних перепадів температур не буде спостерігатися. По всій території України стовпчики термометрів покажуть приблизно однакову температуру - від 24 до 27 градусів за Цельсієм. Винятком будуть західні області України, де температура повітря буде на кілька градусів нижче - близько +21 ...+23°C. Вночі найхолодніше буде в Закарпатській і Львівській областях - тут стовпчики термометрів опустяться до позначки в +9...+11 градусів.

За прогнозами синоптиків, дощі будуть лити практично по всій території України. Тільки Закарпаття може залишитися в сухій повітряній масі. У центральних і південних областях оголошено штормове попередження через грози, град і шквальні вітри. Вітер північний, 7-12 м/с.

Синоптики попереджають про підняття рівня води в річках. Так, в Чернівцях на річці Прут очікується проходження максимального рівня води дощового паводку висотою 140-190 см над нулем поста. Також рівень води підніметься на річках басейну Дністра (в Івано-Франківській і Львівській областях) на 0,3 - 1,3 м.

У Києві , 15 червня, дощитиме, місцями - грози. Температура повітря підніметься до +23...+25 градусів за Цельсієм.