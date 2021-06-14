Україна потрапила в "зелену зону" за критеріями ЄС

В українському уряді заявили, що за нинішніми показниками захворюваності на коронавірус Україна вже потрапляє у "зелену зону" за критеріями Євросоюзу, повідомляє Европейская правда.

Денис Шмигаль розповів, що за неділю в Україні повідомили про 420 нових хворих на COVID-19, що є найнижчим показником за останній рік.

"Усі області України перебувають у "зеленій" зоні. Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також відсьогодні увійшла в "зелену" зону. Маємо показник 74,71 випадку на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення" , – цитує його пресслужба ОП.

За оновленими рекомендаціями Ради ЄС, критерії "зеленої зони" - це показник захворюваності за останні 14 днів менший 50 на 100 000 населення і при цьому відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених менший 4%, або ж показник захворюваності менший 75 і відсоток позитивності менше 1%.

Прем’єр не уточнив, яким є відсоток позитивності тестів в Україні за останні 14 днів.