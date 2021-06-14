Зеленський хоче почути від Байдена чітку відповідь щодо ПДЧ в НАТО для України

Президент України Володимир Зеленський заявив 14 червня, що хоче почути чітке "так" або "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України. Він також нагадав про збереження військової загрози РФ для України, повідомляє РБК-Украина.

Він також заявив, що США могли б надати економічну підтримку Україні.

Зеленський сказав, що Росія затягує процес щодо зустрічі між ним і президентом Володимиром Путіним без чітких причин.

Президент додав, що більшість російських військ, які були перевезені навесні в райони біля кордонів України, не були відведені.

Президент Володимир Зеленський в день саміту НАТО зазначив, що Україна зробила все для отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в альянсі. Тепер настав час конкретних рішень від НАТО.