Ляшко повідомив, чи включає масова вакцинація людей до 18 років
20 травня Міністерство охорони здоров'я України отримало нового керівника - в минулому головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшко, який змінив на цій посаді Максима Степанова, повідомляє Новое время.
Глава МОЗ в інтерв'ю виданню відповів на питання щодо вакцинації.
Так, журналіст видання поцікавився: чи підпадають під масову вакцинацію люди у віці до 18 років.
"Поки тільки особи старше 18 років, оскільки в інструкціях всіх виробників вакцин, які сьогодні у нас зареєстровані, написано, що вакцина проходила клінічні дослідження на ефективність і безпеку серед людей старше 18 років.
"Я знаю, що зараз вже завершилися певні клінічні дослідження, і кажуть і про 15-ть, і про 12-ть років і старше, але поки Україна користується наявними реєстраційними матеріалами. Однак потенційно ми розуміємо, що вікова група буде розширена і підлітків ми також будемо вакцинувати", - заявив Ляшко.