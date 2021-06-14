Ляшко повідомив, чи включає масова вакцинація людей до 18 років

20 травня Міністерство охорони здоров'я України отримало нового керівника - в минулому головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшко, який змінив на цій посаді Максима Степанова, повідомляє Новое время.

﻿Глава МОЗ в інтерв'ю виданню відповів на питання щодо вакцинації.

Так, журналіст видання поцікавився: чи підпадають під масову вакцинацію люди у віці до 18 років.

"Поки тільки особи старше 18 років, оскільки в інструкціях всіх виробників вакцин, які сьогодні у нас зареєстровані, написано, що вакцина проходила клінічні дослідження на ефективність і безпеку серед людей старше 18 років.