Тбілісі і велика частина Грузії залишилася без світла

У понеділок, 14 червня, велика частина Грузії, в тому числі і столиця - Тбілісі, залишилася без електроенергії через аварію на лінії електропередачі в регіоні "Имеретия" і на найбільшій на Кавказі гідроелектростанції "Інгурі, повідомляє Страна.ua.

"Сьогодні, 14 червня, о 14:00 аварійно відключилися ЛЕП 500 кВ" Имеретия "і Інгурі ГЕС, через що подача електроенергії була обмежена для більшої частини населення Грузії. Йдуть роботи по ліквідації аварії", - йдеться в повідомленні. "Державної електросистеми Грузії".