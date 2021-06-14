ТОП-5 проблем з авто, які виникають влітку і загрожують поломкою

Спека може погано впливати на техніку в автомобілях. Тому до літнього сезону варто підготуватися і перевірити чутливі до високих температур компоненти, повідомляє Обозреватель.

Огляд та налагодження більшості вузлів та агрегатів не займе багато сил і часу, але допоможе запобігти серйозним поломка. AutoOboz розповідає про 5 проблем з машинами, які виникають літом і можуть наробити лиха.

1. Літом через спеку масло може розріджуватися, через що знижуються його захисні властивості. Внаслідок цього починаються понаднормова робота деталей і падає ресурс агрегатів.

2. Сміття у решітці радіатора може призвести до небезпечної роботи коробки передач. Її ресурс зменшиться, а перегрів спричинить погану роботу гідротрансформатора і фрикціони.

3. Старий або пошкоджений клапан пробки розширювального бачка системи кондиціонування може спричинити закипання антифризу. Це може статися також через неповне відкриття термостата або зависання його клапану. Крім того, для функціонування охолоджуючої рідини мають нормально працювати електровентилятор системи охолодження або електричні ланцюги його включення.

4. Стара гальмівна рідина втрачає свої властивості і через це накопичується критичний обсяг конденсату. Під час екстреного гальмування температура дисків та колодки може досягти 200 градусів. Також нагріваються супорти та в рідині виникають бульбашки газу, які зменшують тиск гідравлічної системи. Через це сила гальмування падає.

5. Також влітку не варто до верху заправляти бензобак. Через спеку паливо почне випаровуватися. Всередині збільшиться внутрішній тиск парів бензину і це може призвести до того, що паливо буде видавлюватися через клапан або кришку бензобака, якщо вона не щільно закрита.

Під час спеки не варто повністю заправляти бензобак. Джерело: Unsplash

Раніше AutoOboz розповів про 5 речей, які через спеку не можна лишати в автомобілі.