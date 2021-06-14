У Києві планують презентувати бойовий дрон вітчизняного виробництва

Екс-глава Державного космічного агентства Володимир Усов заявив, що під час виставки "Зброя та безпека-2 021", яка 15-18 червня пройде в Міжнародному виставковому центрі в Києві, планують презентувати надшвидкий бойовий дрон з технологіями stealth і ройовими можливостями ACE ONE, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Завтра на виставці "Зброя та безпека-2 021"представляємо з Олександром Лосем і командою ACE унікальний проект - надшвидкий бойовий дрон з технологіями stealth і ройовими можливостями ACE ONE. Над розробкою літального апарату працювали 25 кращих українських вчених і фахівців в області авіакосмічної галузі", - написав Усов на своїй сторінці в Фейсбук в понеділок.

Він зазначив, що завдяки технології stealth, а також формі плоского крила, безпілотник фактично невидимий для радарів і його складно обчислити. Також Усов додав, що швидкість ACE ONE наближена до надзвукової.