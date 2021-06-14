На АЗС у Росії прогриміла серія вибухів: 16 постраждалих (ВІДЕО)

У Новосибірську (Росія) триває пожежа на одній з автозаправок, внаслідок чого на АЗС вибухають ємності і балони з паливом, повідомляє Деловая столица.

Пожежа сталася на АЗС, розташованої на Гусинобродському шосе. На місці загоряння відбуваються вибухи резервуарів з рідким паливом. У місцевих екстрених службах повідомили про шість постраждалих, серед них одна дитина і двоє пожежників, які першими прибули на місце події.

Зараз площа пожежі зросла з 500 до 800 кв. м. Номер складності пожежі підвищений з другого до третього. На місці перекрили дорогу і трамвайні колії.

В Новосибирске горит автозаправка — взрываются цистерны с топливом. Пострадали шесть человек, сейчас пожар пытаются тушить pic.twitter.com/nwfQYoRh1x — Лента.ру (@lentaruofficial) June 14, 2021

"Лента.ру" пізніше уточнила, що кількість постраждалих під час пожежі на автозаправці зросла до 16 осіб.