Єрмак і Столар уклали союз проти Кличка - журналіст

Нардеп від ОПЗЖ, скандальний київський забудовник Вадим Столар часто відвідує Офіс президента, де неофіційно зустрічається з Андрієм Єрмаком.﻿ Про це у Facebook написав журналіст, екснардеп Олександр Черненко, повідомляє Деловая столица.

Черненко звернув увагу на те, що прізвище Столара майже не звучить у числі ймовірних кандидатів у "реєстр олігархів», хоча він підпадає під усі критерії відповідного законопроєкту.

"А все чому? А тому, що в разі визнання Столара олігархом керівникові президентського офісу Єрмаку доведеться повідомляти громадськості про всі зустрічі з ним. Тому як неодноразово доводилося чути, що Столар сьогодні частий гість в ОПУ" , — написав Черненко.

За його даними, предмет спілкування Столара і Єрмака — мер Києва Віталій Кличко і відновлення політичного і бізнесового впливу Столара на столицю.

"Кажуть, що Столар швидко «перевзувся в повітрі» і вже пропонує Єрмаку свої послуги по дискредитації міського голови. І чи не щоденні мітинги під КМДА, чорна піар-кампанія в медіа — якраз і є результатом цих домовленостей. Якщо дана кампанія завершиться успіхом і Кличка вдасться послабити, Столару обіцяно повернення до звичних схем і скандальної забудови в столиці (чого тільки варта скандальна «Еліта-центр»). Тільки тепер уже під «дахом» Єрмака, який збирається керувати столицею в ручному режимі через нового маріонеткового главу КМДА" , — вважає Черненко.

Він додав, що поки громадськість «ламає списи» щодо закону про олігархів, а Зеленський записує «грізні відосики», у нього під носом вимальовується «олігархічний союз Столар-Єрмак для чергового дерибану Києва».