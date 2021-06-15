Торт з полуницею: надзвичайно ніжний десерт до будь-якого свята
, повідомляє 24 Канал.
Повітряний та легкий торт з полуницею - чудова ідея до будь-якого свята або чаювання у сімейному колі. Ми підготували для вас простий рецепт торта, який сподобається всім.
Торт з полуницею – легкий десерт, який ви можете приготувати в домашніх умовах. Ніжний бісквіт з сирним кремом зі сметаною чудово доповнює вишуканий смак.
Для прикрашання солодкого десерту використовуйте будь-які улюблені, сезонні ягоди фрукти.
Рецепт полуничного торта
- Час: 55 хвилин
- Порції: 4 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 243 ккал
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 350 грамів полуниці;
- 100 грамів борошна;
- 120 грамів цукру;
- 1 столова ложка рослинної олії;
- розпушувач;
- дрібка солі.
Інгредієнти для крему:
- 200 грамів домашнього сиру;
- 300 грамів сметани;
- 120 грамів цукрової пудри;
- 10 грамів ванільного цукру.
Спосіб приготування:
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте яйця з цукром, додайте сіль, борошно, розпушувач перемішайте до однорідної консистенції.
- Форма для випікання змастіть олією, влийте тісто.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин до готовности.
- Полуницю помийте, почистіть, наріжте скибочками.
Спосіб приготування крему:
- Домашній сир пропустіть через сито, додайте сметану, збийте міксером протягом 10 хвилин.
- Далі – додайте цукор, ванільний цукор, перемішайте до однорідної консистенції. Залиште у холодильнику на 1 – 2 години.
- Готовий бісквіт викладіть з духовки, залиште для охолодження.
- Розріжте бісквіт навпіл, змастіть кремом, викладіть скибочки полуниці, зверху – бісквітний корж, змастіть весь торт кремом, задекоруйте полуницею. Залиште у холодильнику на 15 – 20 хвилин.
- Готовий торт наріжте на порції. Подавайте до чаю або кави. Смачного!