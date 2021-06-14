Протасевич зробив низку дивних заяв: журналісти ВВС у відповідь вийшли із залу

Затриманий у Мінську опозиційний блогер Роман Протасевич заявив, що у нього немає скарг на здоров'я і в СІЗО його ніхто не бив, а також закликав батьків повернутися до Білорусі, повідомляє Деловая столица.

Про це Роман Протасевич заявив під час пресконференції.

"Щодо слідів на моїх руках, я думаю, кожен може підійти і подивитися, це сліди від стяжок, які на мене наділи під час затримання. Затримання, наскільки я зрозумів, було для співробітників настільки несподіваним, що у них не було з собою наручників" , — сказав опозиціонер.

Протасевич додав, що почувається чудово.

"Щодо здоров'я, я би хотів сказати, що, сидячи в СІЗО, чув багато фейків, які поширювали про моє здоров'я. Я хочу сказати, що прекрасно почуваюся, я в чудовому настрої, у мене немає скарг" , — заявив він.

"Ніхто мене не бив, пальцем не чіпав. Я хочу звернутися з проханням не поширювати чутки, тому що справжніми заручниками ситуації навколо мене стала Софія, яка стала просто заручником ситуації, і, що важливо, мої батьки, які знаходяться в Польщі, в інформаційному вакуумі. Просто подумайте, як би реагували ваші матері, якби ви опинилися в таких же місцях, як і я, і вам би сказали "вашого сина б'ють", хоча це абсолютно не так, і, знову ж таки, ви всі мене бачите, я почуваюся абсолютно чудово. Прошу не поширювати чутки і домисли, які не мають під собою ніякого підтвердження" , — додав хлопець.

Він також додав, що його батьки — заручники ситуації, адже "зараз їх просто використовують, вони їздять із акціями протесту, а за їхніми спинами стоять конкретні політичні діячі".

"Мамо, тату, не переживайте, у мене правда все відмінно" , — сказав Протасевич і закликав батьків повернутися до Білорусі, оскільки "тут безпечно".

Журналісти ВВС пішли з пресконференції МЗС Білорусі на знак протесту проти того, що Романа Протасевича, на їхню думку, примушують у ній брати участь.