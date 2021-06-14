Двом "беркутівцям" винесли вирок за події листопада 2013 р

Шевченківський районний суд м. Київ ухвалив вирок стосовно двох колишніх командирів відділень столичного спецпідрозділу міліції "Беркут", повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Їх обвинувачували у перевищенні влади та службових повноважень на виконання протиправного наказу, застосуванні фізичного насильства стосовно учасника мирної акції протесту 30 листопада 2013 року на майдані Незалежності в м. Києві, незаконному його затриманні та фальсифікації документів - рапортів про начебто вчинення ним адміністративного правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Суд визнав екс-правоохоронців винними за всіма статтями обвинувачення і засудив до позбавлення волі терміном на три роки із забороною обіймати посади в правоохоронних органах терміном на три роки. Суд також задовольнив цивільний позов потерпілого про відшкодування заподіяної шкоди.

"Це перший вирок у "справах Майдану", яким до покарання у вигляді реального позбавлення волі засуджено саме правоохоронців", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Вирок не набув чинності. Наразі прокурори вивчають можливість його апеляційного оскарження в частині кваліфікації дій обвинувачених та м'якості призначеного покарання.