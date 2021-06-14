НАТО стало рудиментом, але зустрічатися корисно, — Путін

НАТО є пережитком Холодної війни, проте проведення зустрічей союзників і прийняття рішень шляхом консенсусу є нормальною практикою, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтервʼю телеканалу NBC, повідомляє "ДС" з посиланням на прес-службу Кремля.

"Що стосується НАТО, я вже багато разів говорив: це рудимент холодної війни. НАТО народилося в епоху холодної війни, але навіщо воно існує на сьогоднішній день, не дуже зрозуміло … Ми виходимо з того, що це військова організація, але це союзники Сполучених Штатів, ну, напевно, час від часу потрібно з союзниками зустрічатися" , — сказав він.

Путін натякнув, що в НАТО все вирішують США.