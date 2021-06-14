НАТО стало рудиментом, але зустрічатися корисно, — Путін
НАТО є пережитком Холодної війни, проте проведення зустрічей союзників і прийняття рішень шляхом консенсусу є нормальною практикою, повідомляє Деловая столица.
Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтервʼю телеканалу NBC, повідомляє "ДС" з посиланням на прес-службу Кремля.
"Що стосується НАТО, я вже багато разів говорив: це рудимент холодної війни. НАТО народилося в епоху холодної війни, але навіщо воно існує на сьогоднішній день, не дуже зрозуміло … Ми виходимо з того, що це військова організація, але це союзники Сполучених Штатів, ну, напевно, час від часу потрібно з союзниками зустрічатися", — сказав він.
Путін натякнув, що в НАТО все вирішують США.
"Я теж собі уявляю, як йде там дискусія. Зрозуміло, що все вирішується консенсусом, але все-таки є одна думка правильна, а всі інші не дуже — так, акуратно, скажімо. Тому — ну що? Зустрічаються союзники, і що тут незвичайного? Я нічого незвичайного тут не бачу. Тим більше це данина поваги до своїх союзників перед зустріччю президентів США і Росії", — сказав російський лідер, додавши, що президент США Джо Байден на майбутніх переговорах буде просувати інтереси Вашингтону.