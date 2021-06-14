Китайська АЕС спростувала інформацію про витік на реакторі

Компанія China General Nuclear Power Group (CGN) - оператор АЕС "Тайшань" на півдні КНР - не відчуває будь-яких проблем з експлуатацією обох реакторів на цьому об'єкті, йдеться в заяві CGN, що надійшло в понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Видання The Global Times нагадує, що, за інформацією телеканалу CNN, влада США вивчає інформацію про можливу "витоку" на АЕС "Тайшань" - спільне підприємство CGN і компанії Electricite de France (EDF). За версією CNN, в кінці травня Framatome - дочірня компанія EDF - повідомила в Міненерго США, про "потенційну проблему" на цій АЕС. Згодом Framatome повідомила, що з ядерного реактора на АЕС відбувається витік газоподібних продуктів ядерного ділення, а китайська влада підвищили межі виявлення радіації у АЕС з метою не допустити припинення роботи АЕС.

"З початку її комерційної експлуатації АЕС" Тайшань "... експлуатує реактори строго у відповідності з ліцензіями на комерційну діяльність і технічними процедурами, повідомила в заяві CGN", - зазначає в свою чергу The Global Times.

"Все індикатори режиму роботи на двох реакторах відповідають нормам і правилам ядерної безпеки, а також технічним вимогам на електростанціях", - також зазначає видання.

У компанії додали, що другий реактор АЕС раніше пройшов техобслуговування відповідно до планів, все показники відповідали визначеним параметрам.