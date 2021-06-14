Опалювальний сезон на межі зриву, а платіжки виростуть на 40%

Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" пропонує виробникам тепла дискримінаційні умови по покупці газу, які поглиблять галузеву кризу в теплокомуненерго (ТКЕ) і поставлять під загрозу опалювальний сезон 2021/2022 рр, повідомляє UBR.

Крім цього, кінцевий тариф на тепло для українців може зрости на 15-40% в залежності від міста.

Про це сказано в заяві асоціації "Укртеплокомуненерго".

Тепловики вважають, що ринок природного газу в Україні функціонує "в абсолютно неринкових умовах, головним гравцем в якому є НАК" Нафтогаз України "і її дочірні компанії".

Вони розкритикували вимоги "Нафтогазу" про авансові платежі за газ. При цьому асоціація підкреслює, що, згідно із законодавством, населення оплачує послуги ЖКГ на умовах наступної оплати. А борги українців за тепло і гарячу воду перевищують 25,5 млрд грн.

"Низька платіжна дисципліна клієнтів і відсутність в правовому полі дієвих механізмів боротьби з боржниками унеможливлюють авансування закупівель газу у НАК" Нафтогаз Трейдинг ". За порушення термінів оплати, передбачених договором, до підприємств ТКЕ будуть застосовуватися суворі штрафні санкції - 10% від загального місячного обсягу поставки ", - розповіли в" Укртеплокомуненерго ".

Крім цього, "Нафтогаз" буде укладати договори тільки на своїх власних умовах квотування обсягів газу, які є нижчими необхідних на 10-15%. Відсутні обсяги, за даними асоціації, потрібно буде закуповувати удвічі дорожче, що є ознакою порушення антимонопольного законодавства.