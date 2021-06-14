Саміт НАТО: Рішення про майбутнє членство України в альянсі в силі

Лідери НАТО підтверджують рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна буде членом НАТО, констатуючи, що Київ має просуватися вперед на шляху реформ і повністю використовувати вже наявні у нього інструменти для досягнення членства, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в заключній декларації, ухваленій за підсумками саміту Організації Північноатлантичного договору, який відбувся у понеділок у Брюсселі.

"Ми підтримуємо рішення, ухвалене на Бухарестському саміті, що Україна буде членом альянсу з Планом дій щодо членства як невід'ємною частиною процесу; ми підтверджуємо всі елементи цього рішення, а також подальші рішення, включно з тим, що кожного партнера оцінюватимуть по достоїнству. Ми твердо підтримуємо право України визначати своє майбутнє і свій зовнішньополітичний курс без втручання ззовні. Щорічні національні програми в межах Комісії НАТО-Україна залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, пов'язані з її прагненням до членства в НАТО. Україна має повністю використовувати всі інструменти, доступні в межах Комісії Україна-НАТО, щоб досягти своєї мети щодо впровадження принципів і стандартів НАТО", - йдеться в декларації.

Союзники вважають, що "успіх широких і незворотних реформ, зокрема боротьба з корупцією, просування інклюзивного політичного процесу, реформи з децентралізації, засновані на демократичних цінностях, повазі прав людини, меншин і верховенства права, будуть вирішальними для того, щоб закласти основу для процвітаючої та мирної України. Особливо важливі подальші реформи у сфері безпеки, зокрема реформа Служби безпеки України", - йдеться в декларації.

"Ми схвалюємо значні реформи, які вже були проведені, та наполегливо рекомендуємо досягати подальшого прогресу у відповідності до міжнародних зобов'язань та зобов'язань України", - наголошується в документі.

З огляду на це союзники запевнили в подальшому наданні практичної підтримки задля реформування сектору оборони і безпеки, зокрема за допомогою Комплексного пакету допомоги.

"Ми також продовжуватимемо підтримувати зусилля України, спрямовані на зміцнення її стійкості гібридним загрозам, включаючи збільшення інтенсивності в межах платформи Україна-НАТО з протидії гібридній війні", - йдеться в декларації.

Союзники також схвалили співпрацю України і НАТО у сфері безпеки Чорноморського регіону.