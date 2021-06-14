Ціни на продукти зростатимуть - міністр агрополітики

Глобальне подорожчання на світових ринках і інфляція будуть обумовлювати зростання цін на продукти в Україні. Про це заявив міністр агрополітики Роман Лещенко в інтерв'ю, повідомляє UBR.

Щоб збалансувати ціноутворення, необхідно знизити ставку податку на додану вартість для цілої групи сільськогосподарських товарів. Така позиція Мінагрополітики, яка, за словами Лещенка, розходиться з точкою зору Мінфіну. Останні вважають, що податок треба підвищити до 20%.

"Наше бачення таке, що нам треба збалансувати дві речі: прийняти в цьому році закон про внутрішню торгівлю і врегулювати діяльність торговельних мереж, так як націнки, які вони формують за окремими групами товарів, виходять за рамки ринкового ціноутворення", - сказав Лещенко.

Крім того, існує необхідність держрегуляції ряду товарів.

"Ми не можемо допустити ситуації, яка була з маслом, коли масло українського виробництва в Польщі коштувало на 10% дешевше, ніж в Україні. Була абсолютно зрозуміла ситуація, за якої держава в пожежному порядку адміністративними методами намагалося збалансувати ціноутворення шляхом введення відповідного квотування і заборони експорту ", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що оптимальна формула складається в "балансуванні через ПДВ". Це питання буде обговорюватися з Мінфіном найближчим часом.