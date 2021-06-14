Зеленський вважає несправедливими вимоги МВФ

Президент Володимир Зеленський у контексті співпраці України з МВФ заявив, що несправедливо висувати до України такі ж вимоги, як до інших держав, оскільки Україна восьмий рік перебуває у стані війни і змушена по-іншому обирати пріоритетні сфери для проведення реформ, повідомляє Экономическая правда.

Про це він сказав у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, передає Офіс президента.

"Я вважаю, не можна порівнювати стратегію поведінки МВФ з Україною з іншими країнами. Нашу країну просто не можна ставити в один ряд з іншими. Тому що у нас є ускладненість, тому що йде війна.

Тому що витрачаються гроші не на пріоритети з точки зору економіки, а з точки зору безпеки. Спочатку військові, спочатку медицина, потім усе інше", - заявив Зеленський.

Водночас він зазначив, що продовження співпраці України з МВФ важливе для економічної стабільності та інвестиційного клімату, адже до програми МВФ прив'язані інші програми фінансової підтримки.