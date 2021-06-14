Стали відомі кандидати на посаду прес-секретаря Зеленського

Офіс президента України сформував шорт-лист кандидатів на посаду прес-секретаря Володимира Зеленського. На даний момент в ньому чотири прізвища, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомило джерело в Офісі президента.

За його словами, серед кандидатів-спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко і ведучий телеканалу "Україна 24" Сергій Нікіфоров. Інші два прізвища поки не називаються.

Співрозмовник зазначив, що остаточне рішення на рахунок кандидатури прес-секретаря Зеленського очікується найближчим часом.

Зазначимо, до цього джерела говорили, що прес-секретаря Зеленського мали призначити ще минулого тижня.

Нагадаємо, попередній прес-секретар президент Юлія Мендель пішла з посади, але залишається в команді Офісу радником з міжнародних комунікацій. До завершення реорганізації комунікаційної роботи Офісу президента вона виконує обов'язки прес-секретаря.

Журналістка Юлія Мендель була призначена в червні 2019 року після перемоги в конкурсі, на який подавалися близько 4 000 кандидатів.