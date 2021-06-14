Путін про Горбачова: "Обдурили дурника на чотири кулачка"
Президент Росії Володимир Путін обурений масштабами проведення навчань НАТО, зокрема Defender Europe. Про це він заявив в інтерв'ю NBC, повідомляє InfoResist.
Відповідаючи на коментар журналіста про те, що дії НАТО - оборона у відповідь на дії РФ, Путін обурився і зазначив:
«Нічого собі оборона! У період Радянського Союзу ще Горбачову, він, слава богу, живий-здоровий, запитайте у нього, усно, але все-таки було обіцяно, що не розширення НАТО на схід. Ну і де ці обіцянки? Дві хвилі розширення ».
При цьому на питання, де було закріплено цю обіцянку, Путін заявив:
«Правильно, обдурили дурника на чотири кулачка - у нас так в народі кажуть. Треба все закріплювати на папері ».
«Але навіщо треба було розширювати НАТО на схід, наближаючи інфраструктуру до наших кордонів? І ви говорите, що це ми ведемо себе агресивно. З якого дива? ... Ми пішли на величезні витрати. А що отримали у відповідь? Інфраструктура (НАТО. - Ред.) Тут, у наших кордонів. І Ви говорите про те, що ми комусь загрожуємо? Так, ми проводимо навчання регулярно, в тому числі проводимо навчання, несподівані для наших Збройних Сил. Чому це повинно викликати якусь заклопотаність у партнерів по НАТО? Я просто не розумію », - додав глава РФ.