Журналіст NBC відсидів два тижні в карантині перед інтерв'ю з Путіним

Журналіст NBC Кир Сіммонс перед інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним пройшов двотижневий карантин﻿. Про це йдеться в повідомленні телеканалу NBC News, повідомляє Деловая столица.

Де проходив карантин, ЗМІ не уточнило.

Інтерв'ю Сіммонса з Путіним було записано 11 червня.

Нагадаємо, президент РФ нібито щеплений від коронавірусу. Перший компонент вакцини російський президент отримав 23 березня, другий — 14 квітня. Яким саме препаратом скористався глава Кремля, ні він сам, ні його представники навмисно не повідомляли, пояснюючи, що всі три російські вакцини є ефективними і безпечними. Ні фото, ні відео процесу вакцинації немає.

Однак ЗМІ писали, що всі, кого пускають до президента Путіна, спершу відсиджують двотижневий карантин.