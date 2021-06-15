15 червня: свято, прикмети на В'юн Зелений та іменинники

15 червня відзначається народне свято під назвою В'юн Зелений, який знаменує прихід справжнього літа і тепла, повідомляє Обозреватель.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 15 червня, читайте далі в матеріалі.

Іменинники 15 червня: Іван, Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Никифор, Уляна, Данило.

В'юн Зелений

Свято має досить багато назв, кожна з яких виникла з міфів і легенд про цей магічний день: Русалії, В'юнець, Зозуля, Духів день, В'юнін, Семик, Никифор Дубодер.

Цим днем зазвичай завершуються народні гуляння, які починалися на свято Своборине дерево (6 червня). Гуляння присвячували приходу справжнього літа. 15 червня молодь збиралася натовпом і ходила вулицями з піснями про молодят, допомагала сусідам і просила духів про врожай.

Також у цей день починаються збори перших овочів, зелені, полуниці та ранньої черешні.

Серед старовірів день 15 червня вважався великим святом, тому до нього готувалися заздалегідь: прикрашали житло гілочками берези і вінками, а також пекли короваї для залучення добробуту.

Народні прикмети на 15 червня

Йде дощ – буде гарний врожай грибів і ягід.

Соловей співає всю ніч, а горобці б'ються – на гарну погоду.

Увечері 15 червня похмуро – до негоди, а якщо вітер піднявся – буде дощ.

Якщо вночі і вранці тиха погода, значить, ще кілька днів буде тепло і ясно.

Якщо до обіду було сонце – то перша половина липня буде суха. Якщо в післяобідній час почався дощ, то і в липні після середини місяця підуть дощі.

Що не можна робити 15 червня