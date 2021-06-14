Зеленський закликав бути готовим до загострення на Донбасі

Президент Володимир Зеленський переконаний, що загроза військових провокацій з боку Росії залишається і загострення можна чекати в середині вересня, повідомляє Деловая столица.

Про це глава держави заявив в спільному інтервʼю Agence France-Presse, Reuters і Associated Press з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський зазначив, що зараз Росія повільно відводить свої війська від кордону з Україною.

"Сьогодні ми, на превеликий жаль, маємо бути готовими до ускладнень у будь-який день. Я не вважаю, що це буде, але ймовірність провокацій є, зокрема в середині вересня, коли буде "Захід-2021" (спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2021")" , — сказав Зеленський.

У той же час, на його думку, Росія не зацікавлена в повномасштабній війні, тому що розуміє, що Україна не відступить, піде до кінця, і це може вилитися в Третю світову війну.

Зеленський сподівається на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним для активізації мирних переговорів, хоча російська сторона затягує процес.