Зеленський закликав бути готовим до загострення на Донбасі
Президент Володимир Зеленський переконаний, що загроза військових провокацій з боку Росії залишається і загострення можна чекати в середині вересня, повідомляє Деловая столица.
Про це глава держави заявив в спільному інтервʼю Agence France-Presse, Reuters і Associated Press з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зеленський зазначив, що зараз Росія повільно відводить свої війська від кордону з Україною.
"Сьогодні ми, на превеликий жаль, маємо бути готовими до ускладнень у будь-який день. Я не вважаю, що це буде, але ймовірність провокацій є, зокрема в середині вересня, коли буде "Захід-2021" (спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2021")", — сказав Зеленський.
У той же час, на його думку, Росія не зацікавлена в повномасштабній війні, тому що розуміє, що Україна не відступить, піде до кінця, і це може вилитися в Третю світову війну.
Зеленський сподівається на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним для активізації мирних переговорів, хоча російська сторона затягує процес.
"Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду й терміни", — сказав український президент.