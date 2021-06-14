Вперше за рік в Молдавії ніхто не помер від від COVID-19

Вперше в Молдові з квітня минулого року за минулу добу не зареєстровано жодного летального випадку від коронавірусу, заявила в понеділок прес-служба міністерства охорони здоров'я, праці та соціального захисту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

МОЗ зазначає, що кількість смертей від COVID-19 скоротилася з 40 і більше в день на початку року до 3-4 випадків за добу в останні кілька тижнів. Офіційне число жертв пандемії в Молдові складає 6154 людини.

"У понеділок було зареєстровано 33 нових випадки зараження коронавірусом, після проведення 2838 тестів. Таким чином, загальне число зафіксованих випадків COVID-19 в Молдові складає 255 830. За добу від COVID-19 одужали 62 пацієнта. Таким чином, в цілому від коронавірусу вилікувалися 248 733 осб", - наголошується в повідомленні.

Всього в лікарнях перебувають 167 пацієнтів з підтвердженою інфекцією COVID-19, з них 44 людини - в украй важкому стані, 12 пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

В середині березня відзначалася нестача місць у лікарнях, близько 4 500 ліжок для пацієнтів з коронавірусом були зайняті. Тоді щодня захворювали по дві тисячі осіб. Антирекорд був встановлений 24 березня - 2 273 нових випадків COVID-19 за добу.

У Молдові вакциновані понад 530 тис. Чоловік, в тому числі близько 150 тис. - двома дозами препарату. У Кишиневі вакциновано більше 20% жителів, в цілому по країні близько 12%.