У США горить хімпідприємство, місцевих жителів терміново евакуюють

В американському місті Роктон (штат Іллінойс) оголошена негайна евакуація через пожежу на хімічному підприємстві, повідомляє Укрiнформ.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

«Пожежна служба міста Роктон видала розпорядження про обов'язкову евакуацію через пожежу на хімічному підприємстві», - наголошується в повідомленні.

При цьому уточнюється, що евакуація стосується всіх жителів і підприємств в радіусі однієї милі (близько 1,6 км) від місця розташування підприємства, де стався інцидент.

На доступному зображенні видно, як вогонь охопив кілька складських приміщень на підприємстві, причому місце пожежі охоплено густим чорним димом.

As I have been on scene, the building has slowly become engulfed in flames. The west side of the building has begun to crumble. pic.twitter.com/0NPd2DsQxY - Maggie Polsean (@MaggiePolsean) June 14, 2021

Як уточнюється, пожежа виникла на території компанії Chemtool Inc в місті Роктон, який знаходиться поблизу лінії розмежування між штатами Іллінойс і Вісконсин.

За офіційною інформацією, Chemtool Inc пропонує широкий вибір мастильних матеріалів.