Хабарі в медицині: кому дістається найбільше "подяк"

Більше половини українців вважають, що в медицині досі дають хабарі. При цьому тільки 6,3% вірять в безхабарні походи по лікарях, повідомляє Сегодня.

Про це йдеться в соцопитуванні компанії Gradus.

Серед тих, хто на думку українців, отримують найбільше "подяк" від пацієнтів – лікарі (74,4%), керівництво медустанов (9,9%), молодший медперсонал (7,5%).

Більше половини вважають, що завдяки хабарам їх лікують краще, ніж лікували б безкоштовно, лише 21,6% вважають, що це ніяк не впливає на якість лікування. Крім того, це стосується не тільки медицини, а й інших сфер життя. 62,1% опитаних так вважає, і лише 16,6% не згодні.

У той же час, 69,2% українців розуміють, що грошова подяка – це хабар. А 17,7% не згодні з цим твердженням.

Відзначимо, що компанія опитувала українців різного віку і статі, а також з різних куточків України.