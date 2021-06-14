Що очікується на валютному ринку у вівторок

Перевищення пропозиції над попитом на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку в понеділок привело до того, що великий рівень підтримки 27,00 гривень був пробитий: котирування до закриття торгової сесії опустилися на кілька копійок нижче.

Те, що сьогодні продовжиться тренд зміцнення гривні до долара і євро, стало ясно з самого ранку, коли кількість заявок на продаж валюти істотно перевищило число бажаючих її купити. Частина імпортерів, у яких ще не «горять» терміни оплати контрактів, зняли свої заявки на покупку і продовжили спостерігати за тим, як знижуються котирування безготівкового долара. Навіть втручання Національного банку, який сьогодні застосував ту ж тактику, що і минулої п'ятниці, допомогло лише на час; після того, як регулятор пішов з ринку, зниження продовжилося з новою силою.

Закрили торги понеділка на 7 копійок на покупці і на 6,75 копійок на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,95 / 27,04 (купівля / продаж).

Торги понеділка відкрилися трохи ширше вчорашнього: спред на старті склав 9 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 27,02 гривень пройшла о 9:38. Приблизно до 11 ранку угоди йшли у вузькому діапазоні 26,99-27,01 гривень. До цього часу реальні покупці закінчилися, і котирування пішли нижче рівня 27 гривень. У цей момент на ринку з'явився Національний банк. Він знову вирішив застосувати ту ж тактику, що і минулої п'ятниці: замість того, щоб виставити якийсь певний рівень покупки, став збирати все заявки від продавців за цінами 26,99 гривень і нижче. Купивши таким чином близько 20 млн доларів, Нацбанк пішов, а котирування продовжили зниження. До кінця торгової сесії вони досягли денного мінімуму.

Котирування закриття - 26,95 / 26,97 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 15 млн у порівнянні з минулою п'ятницею і склав 147,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,9966 гривень.

Офіційний курс долара на 15 червня встановлений на позначці 26,9957 гривень за долар, зниження на 4,47 копійок.

Офіційний курс євро на 15 червня встановлений на позначці 32,7053 гривні за євро, зниження на 8,52 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,2123. Сьогодні євро на FOREX кілька разів опускався до позначки 1,2093 долара. Пройти нижче не вдалося, так як. на цьому рівні євро зіткнувся з великими покупками. В результаті він піднявся до рівня 1,2130 долара.

Російський рубль, який весь минулий тиждень демонстрував зростання по відношенню до американського долара, сьогодні опустився з 72,00 до 72,35 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 72,05-72,10 рубля за долар. У Києві готівковий рубль сьогодні продавали за колишньою ціною 3,73-3,75 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку у вівторок

Завтра Міністерство фінансів проводить черговий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої держпозики. Інвесторам будуть запропоновані п'ять випусків цінних паперів в гривні - на 1 рік, 1,5 року, 2, 3 і 5 років, а також ОВДП терміном на 1 рік в євро. З урахуванням того, що нерезиденти останні тижні виявляють підвищений інтерес до наших цінних паперів, завтра слід очікувати підвищених продажів валюти для майбутньої оплати куплених на аукціоні паперів. Це буде сприяти ще більш сильному зміцненню нацвалюти, і тільки від Національного банку буде залежати, наскільки завтра знизиться долар.

Готівковий долар до вечора понеділка подешевшав до 26,96-26,97 гривень: за такою ціною його відпускали столичні оптові обмінні пункти. Завтра тенденція зниження цінника продовжиться, і вже до вечора ми можемо побачити готівкового «американця» по 26,90-26,91 гривень.

У євро на FOREX з'явився шанс вирости на 30-40 пунктів. Однак готівкового євро в Україні це навряд чи допоможе: він продовжить дешевшати синхронно з доларом. В понеділок увечері євро в Києві вже продавали по 32,70-32,72 гривні, а завтра ми цілком можемо побачити цінник на рівні 32,65 гривень на продажу.

Що стосується російського рубля, його ціна завтра може опуститися на пару копійок, до 3,70-3,73 гривень за 10 рублів. Це станеться в тому випадку, якщо рубль в Росії знову не почне рости проти американського долара. В іншому випадку, вартість рубля в київських обмінниках не зміниться.