Під Києвом через скаженого кота 11 сіл закрили на карантин (фото)

У понеділок, 14 червня, у Київській області 11 сіл закрили на карантин через кота зі сказом, повідомляє Сегодня.

﻿Про це повідомляє прес-служба Білоцерківської районної державної адміністрації.

﻿"Бу﻿ло накладено карантинні обмеження на територію с. Глибічка, с. Пилипча, с. Городище, с. Бакали, с. Мала Вільшанка, с. Сорокотяги, с. Мала Сквирка, с. Фесюри, с. Фастівка, с. Коржівка, с. Щербаки, а також територію мисливських угідь Білоцерківської районної громадської організації "Мисливці та Рибалки" та ТОВ "Зелений Гай" в межах визначеної зони" , – йдеться в повідомленні.

Причиною введення обмежень стало підтвердження діагнозу на сказ у безпритульного кота. Він жив у місцевої жительки у селі Яблунівка Фурсівської територіальної громади Білоцерківського району. Вона забрала безпритульного кота на утримання та лікування, а він почав кусатись.

Медики провели обстеження та встановили, що у тварини сказ м’ясоїдних.