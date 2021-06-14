Директорам всіх львівських шкіл підняли зарплату до 1000 доларів

Директорам усіх львівських загальноосвітніх шкіл підняли заробітну плату до 27 тис. грн. Більш ніж двократне підвищення зарплат торкнеться в тому числі і сільських шкіл, які цього року увійшли до Львівської ОТГ, повідомляє Zaxid.net.

Відповідне рішення прийняв 14 червня виконавчий комітет Львівської міської ради.

Як повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, цього року у Львові оголосять конкурси на посаду директора 44 міських шкіл. Директорам усіх шкіл Львівської ОТГ до 1 вересня мають підняти зарплату до 27 тис. грн. Для цього з міського бюджету виділять 15 млн грн до кінця року.

«Тут мова йде не про гроші, а про зміну відношення до освіти як до такої... Якщо країна хоче мати майбутнє, то найвищий рівень заробітної плати має бути у військових, медиків і освітян…Ми бачимо у Львові успішні школи, які випромінюють енергію, де стоять черги з дітей і батьків. А з іншої сторони бачимо школи, де є спокій. Тому маючи перед собою завдання знайти найкращих 44 претендентів на директорів, ми маємо їм сказати, що ви будете мати зарплату не менше 27 тис. грн», – прокоментував рішення виконкому мер Львова Андрій Садовий.

Загалом у Львівській ОТГ є 127 загальноосвітніх шкіл. Зараз середня зарплата директорів львівських шкіл становить 10-15 тис. грн.

Додамо, що вчителі та директори шкіл отримують базову зарплату за рахунок відповідної субвенції з держбюджету. Водночас додаткові кошти для підвищення зарплати директорам шкіл передбачать з міського бюджету Львова.